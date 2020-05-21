شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً هابطاً طفيفاً ليختبر الدعم المحوري 0.6555، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مناطق دعم مهمة تبدأ عند 0.6475 وقد تمتد إلى 0.6407 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يتواجد هدفنا الإيجابي الرئيسي عند 0.6685.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6530 والمقاومة 0.6685

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد