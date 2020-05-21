شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي الآن ليهاجم دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الانخفاض وكسر مستوى 1725.90 سيكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة يملك القدرة على دفع السعر لإجراء تصحيح هابط للارتفاع الذي بدأ من مناطق 1451.14.
المتوسط المتحرك 50 يحاول حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 1725.90، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 1805.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1725.00 والمقاومة 1775.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للذهب 21-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.