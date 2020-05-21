شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي الآن ليهاجم دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الانخفاض وكسر مستوى 1725.90 سيكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة يملك القدرة على دفع السعر لإجراء تصحيح هابط للارتفاع الذي بدأ من مناطق 1451.14.

المتوسط المتحرك 50 يحاول حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 1725.90، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 1805.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1725.00 والمقاومة 1775.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد