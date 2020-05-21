شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج اليورو مقابل الدولار ليختبر أرضية الدعم التي شكّلها فوق 1.0966 ولا يزال فوقها حتى الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلص من عزمه السلبي ليقترب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1067 بشكل رئيسي.
يجب الانتباه إلى أن كسر 1.0966 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتوجه نحو 1.0840 كمحطة سلبية أولى.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0900 والمقاومة 1.1070
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.