شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من اختراق مستوى 36.00 ويستقر فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، بانتظار التوجه نحو محطتنا الرئيسية التالية عند 38.25، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 35.15 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 38.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد