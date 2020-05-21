شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالارتفاع ليستقر فوق حاجز 34.00 دولار، ويتحرك داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، حيث يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الميل الصاعد للتوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 36.50.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 32.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.00 والمقاومة 36.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد