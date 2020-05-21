شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح أسمنت الجوف 918% خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت الجوف، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 918.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 15.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 17.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع قيمة المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن نتيجة ارتفاع الانتاج، على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.

وارتفعت المبيعات إلى 58.8 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 56.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.3 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 39.5 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى ارتفاع قيمة المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض المصاريف العمومية والتسويقية، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.