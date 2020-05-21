شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح العربي الوطني تتراجع 17% بالربع الأول لانخفاض دخل العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال البنك العربي الوطني، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 17.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 643.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 779 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 1.3 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 1.4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجع البنك الانخفاض في الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.8% الناتج بشكل رئيسي من الانخفاض في المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، صافي دخل العمولات الخاصة ودخل توزيعات الأرباح.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك كان قد حقق صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 4 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك التراجع في الأرباح خلال العام 2019 إلى تعديل صافي ربح للعام 2018 المعلن في ذلك الوقت بإضافة مبلغ 1.113 مليون ريال تمثل التسوية المبرمة بين البنك والهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تمت تسوية المطالبات للسنوات السابقة حتى 2017.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 5.6 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 5.2 مليار ريال خلال العام من 2018.