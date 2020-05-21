شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات تدفع فتيحي القابضة لتكبد الخسائر في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة مجموعة فتيحي القابضة، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 2.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع الأول يرجع إلى انخفاض المبيعات بنسبة 34.4%، وكذلك انخفاض حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة بنسبة 73.9%.

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وقابل ذلك، انخفاض إجمالي المصروفات البيعية والإدارية بنسبة 8%، وتحسن هامش ربح المبيعات خلال الربع الأول من عام 2020م ليبلغ 47.1%، مقارنة بهامش ربح بلغ 41.8% خلال الربع الأول من عام 2019م.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 20.2 مليون ريال بالربع الأول من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 35.8 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2019.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 9.5 مليون ريال في العام 2019 مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى تسجيل خسائر هبوط في قيمة الاستثمار فى شركة زميلة (شركه الجوف للتنمية الزراعية) خلال عام 2019، بمبلغ 24.8 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المبيعات خلال عام 2019، مقارنة بالعام السابق بنسبة 14.8%؛ ما أدى إلى انخفاض مجمل الربح بمبلغ 7.8 مليون ريال.

وتراجعت الإيرادات إلى 100.6 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 147.7 مليون ريال خلال العام 2018.