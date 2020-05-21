شيفروليه تقاوم ركود حركة تجارة السيارات بـ «تخفيض يصل لـ 60 ألف جنيه»

قررت شيفروليه مصر، طرح خصومات تصل إلى 60 ألف جنيه على سيارتها شيفروليه ماليبو لفترة محدودة بمناسبة عيد الفطر المبارك لتصبح بذلك أفضل قيمة مقابل سعر في فئتها.

وتتميز شيفروليه ماليبو بتصميم شبابي أنيق ومساحات داخلية كبيرة ومحرك قوى يمنح السيارة أداءً استثنائيا ومجموعة من وسائل الأمان والحماية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الكماليات التي تمنحك شعورا بالرفاهية.

مواصفات ماليبو

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وتتميز شيفروليه ماليبو بتصميم شبابي أنيق ومساحات داخلية كبيرة ومحرك قوى يمنح السيارة أداءً استثنائيا ومجموعة من وسائل الأمان والحماية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الكماليات التي تمنحك شعورا بالرفاهية.

سرعات يمكنها من التسارع من 0 وحتى 100 كم خلال 9 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم في الساعة، وتستهلك 6 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.

تأتي السيارة شيفروليه ماليبو متاحة بـ 6 وسائد هوائية وabs وebs وebd، وكاميرا خلفية للركن، وحساسات ركن أمامية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.