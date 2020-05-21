شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع تجدد عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ،وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، وعن أداء قطاع القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال أيار/مايو ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدى تفاقم أضرار أكبر اقتصاد فى العالم جراء جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 99.43 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.18 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.10 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 99.00 نقطة ، بفعل تباطؤ طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وبعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي.

أظهرت تفاصيل الاجتماع الذي عقد فى 28 و 29 نيسان/أبريل ، أن أعضاء البنك المركزي الأمريكي اتفقوا على استخدام الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا ، وجددوا التعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب مستويات الصفر ،وأشاروا أن الاقتصاد يسير فى مسار نحو التعافي من أزمة الفيروس التاجي.

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وبهدف تقييم مدي تفاقم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأكبر فى العالم جراء جائحة فيروس كورونا ، يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، وعن أداء القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 2.400 مليون فى الأسبوع المنتهي 16 أيار/مايو من 2.981 مليون الأسبوع الأسبق.

وأدي غلق الاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام حوالي 35 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،الأمر الذي رفع معدل البطالة لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي.

وتصدر بحلول الساعة 13:45 غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أيار/مايو المتوقع مستوى 39.3 نقطة من مستوى 36.1 نقطة فى نيسان/أبريل ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 32.6 نقطة فى أيار/مايو من 26.7 نقطة فى نيسان/أبريل.