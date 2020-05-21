شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل العزوف عن المخاطرة بعد الإعلان عن أكبر زيادة يومية فى إصابات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أكبر زيادة يومية فى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ اندلاع الفيروس التاجي فى أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي فى مدينة ووهان الصينية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة واحد بالمئة ، بفضل آمال تعافي الاقتصاد سريعا من تداعيات جائحة كورونا ، وفقد فى الجلسة السابقة نسبة 0.6% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

انخفض مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس فى طريقه صوب تكبد ثاني خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.5% ، بفعل تجدد المخاوف حول جائحة فيروس كوفيد 19.

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس غبريسوس" إن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ،هي الأكبر على الإطلاق منذ إعلان تفشي الوباء العالمي.

وقال غبريسوس فى مؤتمر صحفي مساء الأربعاء أنه ما يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه مع هذا الوباء ،وأشار إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ، تم الإبلاغ عن 106 ألف حالة إصابة جديدة فى معظم أنحاء العالم ،بأكبر زيادة فى يوم واحد منذ اندلاع المرض.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.7% ، فى رابع مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بدعم آمال المزيد من الإجراءات التحفيزية فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.2% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 1.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7% ، فى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 1.0%.