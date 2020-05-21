شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع للمرة الأولى فى 3 أيام والأنظار على خطاب "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع انتعاش مستويات الدولار الأمريكي ، قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ،وقبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" حول فيروس كورونا.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.9% إلى 1,730.90$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,747.10$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,748.76$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع مستويات العملة الأمريكية.

وقفزت أسعار الذهب فى وقت سابق من هذا الأسبوع ، لأعلى مستوى فى نحو ثماني سنوات عند 1,765.09$ للأونصة ، بسبب عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل التوقعات القاتمة للاقتصادات العالمية.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ، ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 99.00 نقطة المسجل فى وقت سابق بالأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش ، قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية خلال الأسبوع المنتهي 16 أيار/مايو ،وعن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال أيار/مايو الجاري ،توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدى تدهور الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأكبر فى العالم جراء جائحة فيروس كورونا.

بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" كلمة افتتاحية فى جلسة استماعية للمركزي الأمريكي حول فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.46 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,112.32 طن متري ،متخليا عن إجمالي 1,113.78 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.