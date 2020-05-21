شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يعاود الارتفاع ولكن على استحياء – تحليل – 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ثري إم (MMM) الارتفاع في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 150.85، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.88% بما يعادل 1.30 نقطة ليستقر على سعر 149.68 دولار، وذلك بدعم إيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ولكن بالرغم من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 149.68، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 162.89.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد