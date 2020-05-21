شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.52% بما يعادل 4.53 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 184.10 دولار، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة 187.43.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 187.43 حتى يتأكد لنا عزمه على الصعود، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 207.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد