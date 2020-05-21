شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 3.03% بما يعادل 1.35 نقطة ليستقر على سعر 45.89 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 43.12، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 47.78.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد