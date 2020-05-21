شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 21-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصول تلك المؤشرات إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 3.00% بما يعادل 2.66 نقطة ليستقر على سعر 91.33 دولار. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم القريب 88.06 استعداداً لكسره. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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