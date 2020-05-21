شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 10 أسابيع بفعل انحسار مخاوف تخمة المعروض الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى عشرة أسابيع ، بفعل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد انخفاض على خلاف التوقعات فى مخزونات الخام التجارية ، وتراجع الإنتاج للأسبوع السابع على التوالي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.75% إلى مستوي 34.41$ الأعلى منذ 11 آذار/مارس الماضي ،من مستوى الافتتاح عند 33.49$، وسجل أدنى مستوي عند 33.37$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.6% إلى مستوي 36.70$ للبرميل الأعلى منذ 11 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 35.78$ ، وسجل أدنى مستوي عند 35.78$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.6% ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

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أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.0 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 15 أيار/مايو ،فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات الرسمية ،يعد هذا الانخفاض الأسبوعي هو الأكبر فى عام 2020 ،تحديدا منذ الأسبوع المنتهي فى 27 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، فى علامة إيجابية لتحسن مستويات الطلب المحلي فى الولايات المتحدة بعد تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل ، فى سابع انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 11.5 مليون برميل يوميا ، و الذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.

انخفض إنتاج الولايات المتحدة منذ منتصف آذار/مارس الماضي بنحو 1.6 مليون برميل يوميا ، بما يعادل نسبة 9% تقريبا من إجمالي الإنتاج ،بسبب إغلاق واسع فى منصات استخراج النفط الصخري ، فى ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين ، عقب اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.