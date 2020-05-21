شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط بفعل احتمالات الفائدة البريطانية السلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ، بالإضافة إلى ضغط احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى فى التاريخ.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.5% إلى 1.2185$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2241$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2248$.

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما طغي تأثير بيانات التضخم الضعيفة فى المملكة المتحدة ، على تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ، ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 99 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الانتعاش مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين.

يضغط على مستويات الجنيه الإسترليني أيضا ، احتمالات قيام البنك المركزي البريطاني بخفض أسعار الفائدة لدون مستويات الصفر للمرة الأولى فى التاريخ ، بهدف مواجهة المخاطر المتزايدة ، خاصة الركود الاقتصادي المحتمل ،والذي قد يكون الأسوأ فى 300 عام ، بجانب هبوط التضخم لأدنى مستوياته فى نحو أربع سنوات.

قال المركزي البريطاني فى وقت سابق من هذا الشهر ،إن المملكة المتحدة تتجه صوب تسجيل أكبر تراجع اقتصادي فى أكثر من 300 عام ،بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،وتوقع انكماشا بمعدل 14% فى 2020 ،بأسوأ وتيرة منذ أوائل القرن الثامن عشر.

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين فى بريطانيا "المؤشر الرئيسي للتضخم" إلى ارتفاع بنسبة 0.8% فى نيسان/أبريل الماضي ،بأقل وتيرة منذ آب/أغسطس 2016 ،أقل من تقديرات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.9% ،وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.5% فى آذار/مارس.