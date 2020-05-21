شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الخدمات البريطاني يبدأ فى مايو التعافي من أدنى مستوياته على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش الإصدار الأول مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة بالقراءة الأولية لشهر أيار/مايو بمستوي 27.8 نقطة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 24.1 نقطة ، رغم التخفيف المحدود فى إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ،وسجل القطاع مستوي 13.4 نقطة فى نيسان/أبريل ، والتي تعد أسوأ قراءة منذ البدء فى تجميع بيانات القطاع فى تموز/يوليو 1996، هذا البيان إيجابي للاقتصاد الملكي.

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