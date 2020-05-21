شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات التحويلية فى بريطانيا يتحسن بأفضل من التوقعات رغم الإجراءات المحدودة لتخفيف القيود ضد فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش الإصدار الأول من مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة بالقراءة الأولية لشهر أيار/مايو بمستوي 40.6 نقطة ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 35.1 نقطة , بالرغم من الإجراءات المحدودة التي اتخذتها الحكومة البريطانية لتخفيف القيود ضد فيروس كورونا ،وسجل القطاع مستوي 32.6 نقطة فى نيسان/أبريل ، والتي تعد أسوأ قراءة على الإطلاق منذ تجميع تلك البيانات ،هذا البيان إيجابي لاقتصاد المملكة المتحدة.

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