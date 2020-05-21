شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الأوروبي يبدأ فى التعافي مع إعادة فتح الاقتصادات الكبرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر أيار/مايو بمستوي 39.5 نقطة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 38.0 نقطة , بفضل تخفيف القيود ضد جائحة فيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصادات الكبرى فى أوروبا تدريجيا ،أفضل من القراءة السابقة مستوي 33.4 نقطة ، والتي تعد أسوأ قراءة منذ شباط/فبراير 2009 ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأوروبي .

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