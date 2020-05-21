شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الألماني يتحسن بأقل من التقديرات فى مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر أيار/مايو بمستوي 36.8 نقطة ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 39.3 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة مستوي 34.5 نقطة ، و التي تعد أسوأ قراءة منذ آذار/مارس 2009 ، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى أوروبا.

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