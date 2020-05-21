شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الفرنسي يتحسن فى مايو بأفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الفرنسي الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في فرنسا بالقراءة الأولية لشهر أيار/مايو بمستوي40.3 نقطة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 36.0 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة 31.5 نقطة ، والتي تعد أسوأ قراءة على الإطلاق منذ بدء تجميع البيانات قبل 22 عاما بسبب إغلاق ثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو للحد من انتشار فيروس كورونا.

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