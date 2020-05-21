شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في سبعة جلسات لتعد بصدد إنهاء أطول مسيرات مكاسب يومية لها منذ مطلع 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 12 من آذار/مارس وسط ارتفاع مؤشر الدولار موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الرابع من أيار/مايو، حينما اختبر الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ووسط تسعير الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وبعض الاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل تدريجي.

في تمام الساعة 04:32 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 2.90% لتتداول حالياً عند 842.45$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 866.89$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 867.14$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى 99.35 مقارنة بالافتتاحية عند 99.18.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 581 ألف طلب إلى 2,400 ألف طلب مقابل 2,981 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 1,932 ألف طلب إلى 24,765 ألف طلب مقابل 22,833 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40.0 مقابل 56.6 في نيسان/أبريل، وقبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 39.3 مقابل 36.1 في نيسان/أبريل.

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والكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 32.6 مقابل 26.7 في نيسان/أبريل، وذلك قبل صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 5.5% مقابل 6.7% في آذار/مارس الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 18.9% إلى 4.31 مليون منزل مقابل 8.5% عند 5.27 مليون منزل في نيسان/أبريل.

وصولاً لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية عبر الأقمار الصناعية، كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في غرفة تجارة روتشتر الكبرى ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا حيال التوقعات الاقتصادية الأمريكية والسياسة النقدية في جمعية نيويورك لاقتصاديات الأعمال، وذلك قبل نشهد تقديم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الافتتاحية حول فيروس كورونا في حدث الفيدرالي يستمع.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 نيسان/أبريل والذي أقر من خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وسط التأكيد على المضي قدماً في استخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الحالات المصابة يومياً بفيروس كورونا بلغ رقماً قياسي خلال هذا الأسبوع بالتزامن مع عمل بعض الاقتصاديات العالمية على تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وإعادة فتح اقتصادياتها، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 4.80 مليون ولقي 318,935 شخص مصرعهم في 216 دولة.