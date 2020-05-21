سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 3 سنتات ليبلغ 26.89 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3 سنتات ليبلغ 26.89 دولار في تداولات يوم امس الأربعاء مقابل 26.92 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول امس مرتفعة 1.10 دولار أو 3.2 بالمئة لتسجل عند التسوية 35.75 دولار للبرميل في حين صعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.53 دولار أو 4.8 بالمئة لتغلق عند 33.49 دولار للبرميل.
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