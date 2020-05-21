شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.97% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.97% خاسراً 86 نقطة ليصل إلى مستوى 8778.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.3 مليون سهم بقيمة 254 مليون ريال عبر تنفيذ 7757 صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 15 سهماً، فيما استقرت 3 أسهم، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.20%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.73%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.76%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%.

Advertisements

وكانت شركة الريان للاستثمار، بصفتها مدير الصندوق، قد أعلنت عن توزيع أرباح بقيمة 0.09 ريال قطري للوحدة لصندوق الريان قطر المتداول، وهو صندوق متداول في البورصة ومؤسس من قبل مصرف الريان، ويحق لجميع مالكي الوحدات في صندوق الريان قطر المتداول عند إغلاق البورصة نهار الثلاثاء 2 يونيو 2020 (تاريخ الإستحقاق)، وفقاً لسجل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الحصول على أرباح نقدية والتي سوف توزع ابتداءً من نهار الأحد 7 يونيو، وسيتم ايداع الأرباح مباشرة في حسابات مالكي الوحدات الذين يملكون حسابات مصرفية مسجلة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، ويمكن لمالكي الوحدات الآخرين تحصيل الأرباح من مصرف الريان ابتداءً من نهار الأحد 7 يونيو.

وقررت إدارة بورصة قطر، أن تكون عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام 2020 تبدأ من يوم الأحـد الموافق 24 مايو وحتى يوم الخميس الموافق 28 مايو، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 31 مايو، وذلك بناءً على تعميم هيئة قطر للأسواق المالية.