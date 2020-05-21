شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم "جى أف أتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 0.19 نقطة ليصل إلى مستوى 1260.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 697.4 ألف سهم بقيمة 71 ألف درهم، وتراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.45% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.78%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 0.69%، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.58% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.61%.

وفي سياق متصل أعلن بنك البحرين الإسلامي، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 21 مايو، وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً، حيث ستتم مناقشة تحديث فيما يتعلق بأنشطة المجموعة المصرفي في ضوء الأحداث الأخيرة.

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فيما أعلنت بورصة البحرين، عن تعطل بورصة البحرين رسميا ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24 مايو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو، على أن يعاود العمل يوم الأربعاء الموافق 27 مايو.

وكان بنك مسقطـ، قد أعلن عن قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك، حيث قررت الجمعية غير العادية، الموافقة على تجديد برنامج صكوك ميثاق، والتي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في اجتماعها بتاريخ 18 مارس عام 2015، بقيمة 500 مليون ريال عماني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، كما تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك في ضوء قانون الشركات التجارية الجديد رقم 18 لسنة 2019، ولا تكون التعديلات المقترحة نافذة إلا بعد موافقة الجهات الرقاببية المعنية.

كما وافقت الجمعية العادية السنوية لمساهمي البنك بتاريخ 19 مايو على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، كما تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، والموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتمت إحاطة الجمعية العامة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتمت إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 24 مارس لعام 2020 وذلك بمقدار 35 بيسة للسهم الواحد.