البنك المركزى الروسى يربح 6 مليارات دولار من ارتفاع أسعار الذهب فى شهر واحد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى الروسى أنه ربح من ارتفاع أسعار الذهب قرابة 6 مليارات دولار فى شهر واحد، مشيرا إلى أن هذا يمثل دليلا على صحة سياستها خلال الأعوام الماضية بزيادة احتياطيات الذهب، وذكر بيانات للمركزى الروسى اليوم الخميس، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الروسي (فينانس.رو) أن احتياطي الذهب، الذي يعد جزءا من احتياطيات روسيا الدولية، ارتفع إلى مستوى قياسي بحلول الأول من مايو الجارى وبلغ 126 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% ، وهو ما يعادل 6 مليارات دولار عن مستواه في نهاية مارس الماضي، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للذهب.

وكانت روسيا، التي اعتادت أن تكون أكبر مشتر للذهب في العالم، قد توقفت عن شراء المعادن الثمينة في أبريل الماضي لتحفيز صادراتها من الذهب.

وقال كيريل تشويكو، رئيس قسم التحليل في BCS Global Markets: " لقد أظهر الشهر الماضي أن الاستراتيجية الروسية لشراء الذهب قد أتت بثمارها، حيث أن ارتفاع احتياطى الذهب يدعم الاحتياطيات الكلية".

يُذكر أن روسيا أنفقت على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 40 مليار دولار على عمليات شراء الذهب، وذلك في إطار استراتيجية تهدف لتقليص حصة الدولار في احتياطياتها الدولية.