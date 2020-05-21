شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بعدة مناطق بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات الواقعة علي حرم الطريق بمنطقتي أبناء الجيزة ومساكن عثمان، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة ثالث أكتوبر، وأضاف المهندس أشرف فتحى، أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات بهذه المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من أجل تسيير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر، استمرار حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات لردع المخالفين، وأنه لا تهاون في إزالة التعديات والمخالفات.

‫وكان المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، قد أكد أنه تم توفير 8 أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان، لخدمة سكان مدينة حدائق أكتوبر والمترددين عليها، وذلك بالتنسيق مع الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي بالمدينة.‬

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‫وأضاف المهندس أشرف فتحي محمود، أنه سيتم التشغيل التجريبي للأتوبيسات لمعرفة مسارات السير المناسبة للسكان، ومدى رضائهم عن الخدمة المقدمة وكيفية تطويرها، مشيراً إلى أنه سوف يتم تشغيل 6 أتوبيسات في الفترة الصباحية، وأتوبيسين سيعملان في الفترة المسائية، وذلك في إطار توفير وسائل نقل مناسبة وآمنة بالمدينة.‬

‫جدير بالذكر أنه حضر إجراءات تسليم الأوتوبيسات المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو جهاز المدينة وممثلو الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي بالمدينة.‬

وكان المهندس محسن يسرى، معاون رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر ، قد اكد ان مدينة حدائق أكتوبر تعد المدينة الوحيدة التى تتضمن مختلف المستويات من الإسكان سواء الخاص أو الحكومى، لافتا إلى أن المدينة تضم عدة مستويات منها كمبوندات استثمارية وتضم 25 كومباوند سكنيا متكاملا توفر 30 ألف وحدة سكنية ضمن الاستثمار الحر، وهي تتميز بالتصميمات العصرية، وتتوافر بها أماكن مميزة للاستمتاع والخروج ممثلة في المساحات الخضراء ورؤية مشاهد طبيعية جميلة، وألعاب متنوعة لأطفال السكان، كما توجد خدمات الأمن والصيانة والمواصلات الخاصة والمولات التجارية، وتعتبر ضمن الإسكان فوق المتوسط مثل كمبوندات (جولف ريزيدنس – بيتا ايجيبت – أستوريا - كنز كمبوند - رحاب أكتوبر سيتي – وحدات من الحي الإيطالي - المدينة المنورة.. وغيرها) وتبدأ أسعار المتر فيها من 3500 و 4200 وفقًا لجودة الكمبوند طبقا لأسعار نهاية عام 2015، كما أن بعضها يأتي ضمن الإسكان الفاخر‪.‬