شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة: مصر تبدأ تسويق سندات دولارية على 3 شرائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات دولارية على ثلاث شرائح اليوم الخميس، بآجال أربعة و12 و30 عاما.

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وكشفت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية أن مصر قدمت سعرا استرشاديا أوليا لشريحة الأربع سنوات عند نحو 6.25 %، وللسندات لأجل 12 عاما عند نحو 8.125 % وللأوراق لأجل 30 عاما عند نحو 9.375 %.

وعينت مصر بي.إن.بي.باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد لترتيب العملية التي من المتوقع أن تغلق في وقت لاحق اليوم.