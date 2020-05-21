شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة: مصر تبدأ تسويق سندات دولارية على 3 شرائح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات دولارية على ثلاث شرائح اليوم الخميس، بآجال أربعة و12 و30 عاما.
وكشفت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية أن مصر قدمت سعرا استرشاديا أوليا لشريحة الأربع سنوات عند نحو 6.25 %، وللسندات لأجل 12 عاما عند نحو 8.125 % وللأوراق لأجل 30 عاما عند نحو 9.375 %.
وعينت مصر بي.إن.بي.باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد لترتيب العملية التي من المتوقع أن تغلق في وقت لاحق اليوم.
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