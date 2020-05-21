شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى هامشياً بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحاً 2.29 نقطة ليصل إلى مستوى 1935.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 73.7 مليون سهم محققة ما قيمته 88.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1260 صفقة لعدد 29 سهماً، وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.39%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.30%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، وارتفعت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 8.51%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.82%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 2.27%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.90%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 1.9 مليون ورقة بقيمة 17.3 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 0.11%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن تأجيل اجتماع مجلس إدارة الشركة المقرر عقده اليوم الخميس، إلى يوم الخميس الموافق 28 مايو الساعة الواحدة ظهراً، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المعلن عنه سابقاً.

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فيما أعلنت شركة الرمز كوربوريشن، عن تملك إدارة الأصول بالشركة، عدد 32.8 مليون سهم من أسهم شركة أسمنت رأس الخيمة صالح أحد عملائها بصفته المالك المستفيد النهائي بما يعادل نسبة 6.52% من أسهم الشركة.

وفي سياق آخر شهد سوق دبي المالي، اليوم الخميس، تنفيذ صفقات كبيرة مباشرة عبر نظام التداول خلال جلسة خاصة تمتد ما بين الساعة الثامنة وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وبعد تنفيذ الصفقة أصبح محمد سلطان محمد هاشل الخيلي يمتلك 19.81% من أسهم شركة دار التكافل.

وحددت شركة سوق دبي المالي، العطلة الرسمية لعيد الفطر المبارك، اعتباراً من التاسع والعشرين من رمضان وحتى الثالث من شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، على أن يستأنف الدوام بشكل رسمي من الرابع من شوال لعام 1441 هجرية.