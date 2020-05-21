- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال رفع كفاءة المدخل الغربي للمدينة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال تنفيذ رفع كفاءة المدخل الغربي للمدينة وطريق امتداد (أ٢) بطول ٨٢٠ مترا وعرض ٨٥ مترا، لربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي الجديد، وذلك في إطار المتابعة اليومية والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.
وأوضح المهندس محمد رجب أن الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع تشمل تنفيذ البوابة الغربية، وتنفيذ الطريق، وتنفيذ ميدان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٣٣ مليون جنيه.
رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال رفع كفاءة المدخل الغربي
وشدد رئيس الجهاز علي الشركة المنفذة للمشروع ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع إتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid_19 للحفاظ علي صحة وسلامة المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع .
وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار الحرص علي تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها فى التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة.
كان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، قد اكد انه يتم استغلال فترة حظر التجوال من الساعة الـ 9 مساء وحتى الساعة الـ6 صباحاً، والتزام السكان منازلهم، لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بعدة مناطق بالمدينة لمجابهة فيروس كورونا، موضحاً أن إدارة التنمية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وشركات النظافة العاملة بالمدينة، نفذا حملات تطهير وتعقيم لمواقف السيارات والشوارع وصناديق القمامة والمنشآت الحكومية والحيوية، والمراكز الطبية العامة بالمدينة خلال فترة حظر التجوال.
وأكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز المدينة استمرار حملات التطهير والتعقيم يوميا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا علي صحة وسلامة سكان المدينة، ووفقا للخطة الموضوعة من قبل الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.
وناشد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، سكان المدينة بأن يلتزموا منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال رفع كفاءة المدخل الغربي للمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.