شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس تسجل إيرادات بقيمة 965 مليون جنيه وصافى ربح 90 مليون خلال الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، عن النتائج المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2020، حيث بلغت الإيرادات 965 مليون جنيه وهو تراجع سنوي بنسبة 24%، ونتج عن ذلك تسجيل صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 90 مليون جنيه خلال نفس الفترة، ويعكس تراجع الإيرادات تأثير تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) وتباطؤ أداء مختلف الأسواق، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قطاع بنك الاستثمار مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، والتي تضمنت تسجيل مكاسب من عملية تخارج شركة «Vortex» من محفظة مشروعات طاقة الرياح.

وفي هذا السياق قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن الشركة نجحت في الحفاظ على مركزها المالي ومعدلات الربحية وأعمالها المخططة وسط التحديات الراهنة التي تواجه أسواق المال والاقتصادات حول العالم نظرًا لانتشار فيروس (كوفيد – 19)، مضيفا أن فريق العمل يحظى بسابقة ناجحة في تجاوز مختلف التحديات الصعبة، وهو ما يبرهن قوة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس وفاعلية منهجها في إدارة المخاطر.

وأوضح "عوض"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الشركة أخذت بعين الاعتبار احتمالية استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وقامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أعمال الشركة وسط حالة عدم الوضوح الحالية وضمان نموها عقب انحسار انتشار الفيروس.

وتعكس نتائج الشركة تأثير التدابير الحذرة التي نفذتها الإدارة في إطار استعدادها لمواجهة المخاطر المحتملة لانتشار فيروس (كوفيد – 19)، ويشمل ذلك زيادة المخصصات بقطاع التمويل غير المصرفي باعتبارها إجراءً وقائيًا لتحسين الوضع المالي للشركة في حالة تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال الفترات المقبلة ولا تمثل انخفاضًا بجودة محفظة التمويلات التي يقدمها القطاع.

كما تأثرت نتائج الشركة من تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) في ظل عدم استقرار الأوضاع السوقية، علمًا بأن تلك الخطوة تعكس مدى مرونة القوائم المالية للشركة في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والسوقية.

وارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بمعدل سنوي 19% لتبلغ 362 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، مدفوعةً بنمو إيرادات شركة تنمية بنسبة سنوية 17% إلى 296 مليون جنيه مع تضاعف إيرادات شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط بمعدل ست مرات خلال نفس الفترة. وعلى الرغم من ذلك، سجل القطاع خسائر بقيمة 22 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 نظرًا لتكوين مخصصات استثنائية بقيمة 138 مليون جنيه.

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وبلغت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) 229 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وهو انخفاض سنوي بنسبة 29% نتيجة تراجع إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 26% إلى 213 مليون جنيه خلال نفس الفترة، كما انخفضت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 54% لتسجل 17 مليون جنيه بسبب تباطؤ الأسواق وتراجع أتعاب الخدمات الاستشارية.

وأشاد "عوض"، بأداء قطاع الوساطة في الأوراق المالية الذي نجح في الحفاظ على صدارته في أسواق مصر وأبو ظبي ودبي وناسداك دبي والكويت، رغم التقلبات المسيطرة على الأسواق التي يعمل بها القطاع. ولفت عوض إلى استمرار فريق الترويج وتغطية الاكتتاب في ترسيخ مكانة الشركة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجاحه في إتمام عملية الطرح العام الأولي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بالسوق المالية السعودية «تداول».

ومن جانب آخر، انخفضت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 70% لتبلغ 106 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، علمًا بأن إيرادات فترة المقارنة من العام الماضي تضمنت تسجيل أتعاب الأداء المحققة نتيجة عملية التخارج من محفظتي مشروعات طاقة الرياح «Vortex I» و«Vortex II»، مما انعكس في تراجع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بنسبة سنوية 83% على الرغم من تسجيل أتعاب أداء بقيمة 16 مليون جنيه نتيجة عملية تخارج صندوق (TDF II) من شركة «فيزيتا»، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 31% إلى 61 مليون جنيه على خلفية تراجع أتعاب الإدارة في الأسواق الإقليمية.

وانخفضت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بنسبة سنوية 8% لتبلغ 268 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 على الرغم من ارتفاع إيراد الفوائد والمكاسب الرأسمالية، وذلك على خلفية الخسائر غير المحققة نتيجة تقييم بعض الإستثمارات التي تم اعادة تبويبها من الاستثمارات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الى استثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 9).

وبلغت المصروفات التشغيلية للمجموعة 827 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وهو ارتفاع سنوي طفيف بنسبة 2% فقط، حيث ساهم انخفاض مصروفات العاملين بمعدل سنوي 27% في الحد من تأثير ارتفاع المخصصات المسجلة بقطاع التمويل غير المصرفي.

وسجلت الشركة صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 90 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وهو انخفاض سنوي بنسبة 76%، علمًا بأن مساهمة قطاع بنك الاستثمار بلغت 113 مليون جنيه في صافي ربح الشركة خلال نفس الفترة.

وأكد "عوض"، أن المجموعة المالية هيرميس تحظى بالقدرة على مواجهة وتجاوز التحديات الراهنة الناتجة عن انتشار فيروس (كوفيد – 19) بفضل مرونة نموذج أعمالها وأنشطتها المختلفة وتنوع مصادر إيراداتها، في ضوء الخدمات المالية المتكاملة التي تقدمها الشركة بما في ذلك التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري وخدمات التأمين والمدفوعات الإلكترونية إلى جانب قطاع بنك الاستثمار وخدماته الرائدة بالأسواق التي تعمل بها الشركة.