شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات باستثناء "إيجي إكس 70" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 10104 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1487 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 11564 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 3856 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1129 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1824 نقطة.

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وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، سيدي كرير للبتروكيماويات، مصر للأسمنت-قنا، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الأهلي للتنمية والاستثمار، رواد السياحة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 21 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 164.1 ألف سهم، 41774 سهم، 137.7 ألف سهم، 62723 سهم، 67.3 ألف سهم، 104.9 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية للصناعات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، 217.7 ألف سهم، 29 ألف سهم، 5 مليون سهم، 250 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عبور لاند للصناعات الغذائية، مصر بني سويف للأسمنت، بالم هيلز للتعمير، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، 10 آلاف سهم، 7 آلاف سهم، 11 ألف سهم، 11.2 ألف سهم، 200 ألف سهم، 3.8 مليون سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، أن تبدأ أجازة عيد الفطر المبارك من يوم الأحد الموافق 24 مايو وحتى يوم الخميس الموافق 28 مايو، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 31 مايو.