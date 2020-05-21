شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقنية الشحن HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط ... يمكنك شحن هاتف HUAWEI Nova 7i من 0% الي 70% في 30 دقيقة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث المستهلك المصري دائماً على هاتف ذكي يلبي احتياجاته ومتطلباته المختلفة والتي تطور يوم بعد يوم، ولهذا تضع هواوي المستهلك المصري على رأس أولوياتها ليأتي في المقام الأول من استراتيجية عملها في مصر والعالم، وهذا ما يدفع الشركة لتعزيز مكانتها الرائدة بالسوق المصري بناءً على ثقة المستهلك المصري في علامة هواوي التجارية، والذي تعتبره ركيزة عملها وسبب نجاحنا في السوق.

وبالرغم من الإمكانيات الكبيرة والمزايا العديدة التي يمتلكها هاتف هواوي HUAWEI Nova 7i والذي تم اطلاقه مؤخراً في السوق المصري، ألا أن التقنية الشحن المتطورة HUAWEI SuperCharge التي يمتلكها الهاتف والتي تأتي بقوة 40 واط تعد إحدى العوامل الهامة التي يبحث عنها المستهلك اثناء شراء هاتف جديد. حيث يتمكن مستخدمو هاتف HUAWEI Nova 7i من شحن الهاتف من 0% إلى 70٪ في 30 دقيقة فقط، للحصول على الطاقة التي يمكن أن تدوم يومًا كاملاً مع الاستخدام المكثف. يحتوي الهاتف على بطارية عالية السعة تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة ومعتمدة من مؤسسة TÜV Rheinland.

ويأتي HUAWEI Nova 7i بنظام كاميرا خلفية رباعية العدسات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة مكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرتان بدقة 2 ميجا بكسل. كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل وهي عدسة واسعة F/2.0‏ لتنتج صور سيلفي عالية الجودة والوضوح. يدعم نظام الكاميرا الرباعي على هاتف HUAWEI Nova 7i وضع Super Night Mode - مما يتيح للمستخدمين التقاط صور ليلية رائعة، دون الحاجة لاستخدام حامل ثلاثي القوائم. بالنسبة لمقاطع الفيديو، تدعم كاميرا هاتف HUAWEI Nova 7i محرر فيديو مدعم بالذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه لإضافة موسيقى خلفية وتقليص اللقطات، مما يسهل على المستخدمين إنشاء محتوى ملائم للوسائط الاجتماعية أينما كانوا.

تأتي الكاميرا الأمامية في هاتف HUAWEI Nova 7i مع Super Night Selfie 2.0 لالتقاط صور سيلفي مذهلة في جميع ظروف الإضاءة. من خلال الاستفادة من خوارزميات المدعمة بالذكاء الاصطناعي المتقدمة. تعمل الكاميرا على تحسين كل من الموضوع والخلفية لمساعدة المستخدمين على التقاط صور شخصية رائعة بأقل جهد.

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ويتميز HUAWEI Nova 7i برقاقة معالج Kirin 810 المتطورة من هواوي المصنعة بتقنية 7 نانومتر والمزودة بوحدتي معالجة عصبية لتوفر أداء فائق وكفاءة منقطعة النظير بالنسبة لفئة الهواتف فوق المتوسطة. هذا بالإضافة الي ذاكرة الوصول العشوائي عالية السرعة بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت تكفي لتوفير قدر كبير من مقاطع الفيديو والصور والألعاب والتطبيقات وجميع أنواع الملفات.

والجدير بالذكر، أن هاتف HUAWEI Nova 7i تصدر منصة AnTuTu Benchmark الشهيرة كأفضل هاتف متوسط من حيث الأداء، بينما تفوق الهاتف بتحقيق 308،853 نقطة في تقييم الأداء، مما جعل الهاتف يحتل المركز الأول بجدارة مقارنة بباقي الهواتف الذكية الموجودة حالياً في الأسواق العالمية.