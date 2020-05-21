شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الأفريقي الدولي يلزم عملائه بارتداء الأقنعة الوقائية الطبية بجميع فروعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص البنك العربي الافريقى الدولي على الالتزام بجميع احتياطات والتزامات الوقاية للحفاظ على صحة وسلامة عملائه وموظفيه والحد من انتشار الفيروس، حيث يتم تطهير جميع الفروع على مدار اليوم وإلزام جميع الموظفين بالفروع بارتداء الأقنعة الوقائية أثناء القيام بعملهم، ومع التزايد الملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس و بدافع الحرص على صحة الموظفين و العملاء قرر البنك العربي الافريقى الدولي تطبيق المزيد من الاحتياطات و علي رأسها تطبيق قرار الزام مرتادي فروعه في أنحاء البلاد بارتداء الأقنعة الواقية الطبية أثناء زيارتهم للفروع، وذلك تماشياً مع قرار اتحاد بنوك مصر وحفاظاً على سلامة الجميع وتقليل فرص الإصابة بالفيروس و نقل العدوي.

يطبق القرار ابتداء من يوم الأحد

الموافق 17/5/2020 وفى ذلك الشأن علق الأستاذ أمير عبد الجواد مدير فروع البنك العربي الافريقى الدولي: "إن الحفاظ على سلامة عملاء البنك العربي الافريقى الدولي وكافة العاملين به تعد على رأس أولوياتنا في الوقت الراهن ونتعهد ببذل قصارى جهدنا للاستمرار في تقديم جميع خدماتنا المصرفية بشكل مجزى، ولذلك نقدر تعاون عملائنا بالالتزام بارتداء الأقنعة الواقية الطبية أثناء ترددهم على فروعنا."