شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تتراجع منهية سلسلة مكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مكاسب استمرت على مدى أربع جلسات اليوم الخميس، إذ أحجم المستثمرون عن تكوين مراكز بالسوق بعد أن بلغ المؤشر القياسي أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، مما أثار مخاوف من احتمال المبالغة في قيمة الأسهم.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.21% إلى 20552.31 نقطة، وفي وقت سابق من الجلسة، وارتفع المؤشر إلى 20734.91 نقطة وهو أقوى مستوياته منذ السادس من مارس، وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 % إلى 1491.21 نقطة.

وصعد نيكي 8.6% منذ بداية الربع الجاري بعد أن عاني من خسارة 20% في الربع السابق بفعل مخاوف بشأن أضرار اقتصادية حادة ناجمة عن جائحة كوفيد-19.

ومن المتوقع أن ترفع الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في وقت لاحق اليوم عن ثلاث مناطق حول أوساكا، ثاني أكبر منطقة حضرية في البلاد بعد طوكيو، وقد تتخذ خطوات مماثلة بشأن طوكيو بحلول نهاية الشهر.

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ومع توقعات بعمل المزيد من الأشخاص من المنازل حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ، فإن من المتوقع أن تخسر شركات السكك الحديدية إيرادات من التنقل ورحلات الشركات، بينما تستعد شركات مستحضرات التجميل لانخفاض في المبيعات.

ونزلت أسهم شركات تشغيل السكك الحديدية طوكيو وكيو وشرق اليابان للسكك الحديدية نحو 2.4 بالمئة لكل شركة، بينما تراجع سهم وسط اليابان للسكك الحديدية 1.6 بالمئة.

وهوى سهم شيسيدو لصناعة مستحضرات التجميل 1.8%.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم مجموعة ايروم 21.1% بالحد الأقصى اليومي بعد أن قالت شركة التكنولوجيا الحيوية إن مشروعها لتطوير لقاح لفيروس كورونا فاز بدعم هيئة بحثية عامة.