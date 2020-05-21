شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: الشركات الكويتية في مخالفه بسبب تأخر تعديل قانون العمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف استطلاع أجرته شركة Bensirri Public Relations حول مدى "تأثر الشركات الكويتية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عن قيام حوالي ثلث الشركات بمخالفة قوانين العمل في ظل تأخر التشريعات المتعلقة بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لحالة القوة القاهرة.

وأوضح الاستطلاع الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، والذي تضمن ردود 498 من أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات كويتية بأن 32% من أصحاب الأعمال أصدروا قرارات تغيير في مرتبات أو ساعات عمل الموظفين، و21% من المشاركين فرضوا على الموظفين إجازة بدون راتب وذلك للتعايش مع الوضع الراهن بدلاً من انتظار التشريعات المتأخرة.

وبين الاستطلاع أن 15% من الشركات قد قامت بتسريح العمالة منذ فبراير 2020. وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية، قال 37% من أصحاب الأعمال بأنهم يتوقعون تسريح العمالة أو إغلاق النشاط خلال العام المُقبل في مؤشر واضح على عمق الأزمة.

يُذكر بأن الحكومة الكويتية كانت قد تقدمت بمشروع تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي في 6 مايو 2020 وسط رفض من بعض أعضاء مجلس الأمة لمبدأ تخفيض الأجور.

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في حين أظهر الاستطلاع هناك تأييد بنسبة 24% لإضافة بند القوة القاهرة إلى قانون العمل الأهلي لاسيما وأن إغلاق الشركات وخروجها من الدورة الاقتصادية يؤدي بشكل مباشر إلى تسريح الموظفين والتخارج من عقود هذه الشركات مع شركات أخرى (مورديها) مما سيزيد من انكماش الاقتصاد.

وبدورها قالت نوف طارق المزيدي، مسؤول اتصال في شركة Bensirri وأحد أعضاء فريق إعداد الاستطلاع وتحليل نتائجه: "مع دخول أزمة كورونا الشهر الثالث نجد بأن عدداً من الشركات قد قامت باتخاذ إجراءات حادة ومؤلمة للتعايش مع الوضع الراهن خصوصاً".

وأضافت المزيدي: وكما بين الاستطلاع، بأن قانون العمل الكويتي بحاجة للمرونة في التعامل مع الظروف الطارئة مثل فيروس كورونا وإن تأخر التشريعات اللازمة سيكون له آثار سلبية على العلاقات القانونية بين رب العمل والموظف.

وتم في الاستطلاع دراسة وتحليل قاعدة بيانات تضم 498 شركة كويتية جميعها حققت أرباحاً في 2019 حيث تم استبعاد الشركات التي حققت خسائر حفاظاً على مصداقية التحليل من التأويل، وأن جميع الشركات محل الدراسة هي شركات كويتية ناجحة، مستقرة وتعمل بكوادر وطنية (89% من المشاركين يمثلون شركات يعمل بها كويتيون).