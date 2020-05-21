شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفي إلغاء نظام الكفيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عبدالعزيز شعيب صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن خطة لدى (الشؤون) لإلغاء نظام الكفيل مؤكدا أن تلك المعلومات عارية من الصحة تماما.

وقال شعيب في تصريح صحفي إن وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لم ترفع مقترحا بهذه الخطة إلى مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح أن الأمر لا يعدو كونه دراسة تلقتها (الشؤون) بهذا الشأن وطلبت الوزارة إحالتها إلى جهات الدولة ذات الاختصاص.