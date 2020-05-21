شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الكويتي يرفض طلب "التجاري" توزيع أسهم خزينة على المساهمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفض بنك الكويت المركزي طلب البنك التجاري الكويتي بتوزيع أسهم خزينة على مساهمي البنك.

وقال البنك التجاري في بيان على الموقع الإلكتروني للبورصة الكويتية، إنه كان قد تقدم بطلب للمركزي لتوزيع أسهم خزينة على المساهمين بناءً على طلب منهم مع رهن ذلك بالحصول على موافقة الجهات الرقابية.

وخلال عمومية البنك التي انعقدت في 8 أبريل الماضي طالب عدد من مساهمي "التجاري" بتوزيع أسهم الخزينة التي يمتلكها البنك على المساهمين دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال، أو زيادة في عدد الأسهم المُصدرة مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وقبل نهاية العام الماضي، كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد ثبتت كافة تصنيفات البنك التجاري الكويتي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.