شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية تكشف عن تعليق الطلبات الجديدة لمبادرتي دعم المدنيين والعسكريين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، عن تعليق استقبال الطلبات الجديدة لمبادرتي الدعم الإضافي للمدنيين والعسكريين، وذلك اعتباراً من 31 مايو الجاري.

وكشف البرنامج عبر حساب العناية بالمستفيد على "تويتر"، أنه تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين مع استمرار التمويل المدعوم لجميع المستفيدين.

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ويشمل القرار الطلبات الجديدة للذين لم يقوموا بتوقيع عقد المبادرة قبل تاريخ 31 مايو، ولا يشمل ذلك من سبق أن قام بتوقيع عقد المبادرة قبل هذا التاريخ.

وتأتي مبادرة القرض الإضافي الحسن للعسكريين، ومبادرة دعم المدنيين ضمن المبادرات الإضافية التي يحرص برنامج "سكني" على إطلاقها لتوفير المزيد من التسهيلات للأسر السعودية التي تمكّنهم من التملّك السكني، لتكون بالإضافة إلى القرض العقاري المدعوم بنسبة 100%.

وأعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية في منتصف فبراير الماضي عن استفادة أكثر من 32 ألف أسرة خلال شهر يناير الماضي من مختلف الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، بينهم 12 ألف أسرة سكنت منازلها، وذلك ضمن أولى دفعات العام الجاري 2020.