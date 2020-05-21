شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يستسلم لسيطرة الميل الهابط - تحليل - 21-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الغاز بتداولات الفترة الأخيرة إغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 2.363 لنلاحظ محاولة استقراره حاليا دون محور المتوسط المتحرك 55 ليزيد من فرص استئنافه للهجوم السلبي خلال الفترة القريبة والمتوسطة. نتوقع بتجميع السعر حاليا لعزم سلبي جديد, الهبوط مباشرة نحو 1.657 وبتجاوزه لهذا الدعم قد تمتد التداولات نحو 1.186 ليختبر بذلك دعم القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.040 و 1.657 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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