شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بانتظار تأكيد الاختراق- تحليل - 21-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مترددا بمهمة تسجيله للأهداف الإيجابية نظرا لاستمرار تشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي بتمركزه عند 118.20, نذكر بأن السيناريو الصاعد يتطلب بشكل رئيسي الثبات فوق مستوى 117.60 ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة اختراق الحاجز الحالي والوصول نحو الأهداف المتمركزة عند 118.65 و 119.55 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.60 و 118.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين بانتظار تأكيد الاختراق- تحليل - 21-5-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.