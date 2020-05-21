شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بانتظار تأكيد الاختراق- تحليل - 21-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مترددا بمهمة تسجيله للأهداف الإيجابية نظرا لاستمرار تشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي بتمركزه عند 118.20, نذكر بأن السيناريو الصاعد يتطلب بشكل رئيسي الثبات فوق مستوى 117.60 ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة اختراق الحاجز الحالي والوصول نحو الأهداف المتمركزة عند 118.65 و 119.55 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.60 و 118.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد