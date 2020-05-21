شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يؤكد السلبية-تحليل - 21-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الهابط باستقراره المتكرر دون المقاومة الإضافية المستقرة عند 133.30 لنلاحظ بدء تشكيله لزحف سلبي وتسجيله لمستوى 131.40, نود التذكير بأهمية تسلل السعر دون مستوى 129.80 ليفتح ذلك الباب أمامه لتسجيل المزيد من الأهداف السلبية والتي تتمركز حاليا حول 128.10 و 126.50.

أما تجاوز السعر للمقاومة الإضافية فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي وليجبر السعر على تقديم تداولات تصحيحية صاعدة قد تدفع به للوصول نحو 136.00 قبل تسجيله لأي هدف سلبي جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.60 و 129.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط