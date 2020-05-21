شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالزحف الايجابي– تحليل - 21-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تداولات سعر البلاتين, إلا أن ثباته فوق الدعم المستقر عند 775.00 وتشكيله للزحف الإيجابي يؤكد السيناريو الصاعد والمقترح سابقا لنلاحظ تسجيله مؤخرا لمستوى 865.00 مقتربا بذلك من محور المتوسط المتحرك 55.

وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع الشراء سيمد السعر بعزم إيجابي جديد ليعزز بذلك المسار الصاعد لنتوقع انجذابه قريبا نحو 875.00 وصولا نحو 915.00 ليشكل ذلك المحطة الثانية للميل الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 915.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد