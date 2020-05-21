شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحقق الهدف الأول– تحليل -21-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات النحاس بشكل صاعد مسجلا بذلك الهدف الأول والمتمركز عند 2.4530 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي محاولا إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم التصحيحي خلال الفترة القريبة والمتوسطة. نتوقع باستمرار تجميع السعر للعزم الإيجابي وبثبات الدعم الرئيسي المستقر عند 2.2770, تشكيله لموجات صاعدة جديدة لينجذب بذلك نحو 2.5310 وصولا نحو 2.6200. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.4100 و 2.5310 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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