شكرا لقرائتكم خبر عن "شل" تجلى موظفين أجانب من مشروع لغاز البصرة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولان تنفيذيان بشركة غاز البصرة، إن شل أجلت موظفيها الأجانب، البالغ عددهم نحو 60، من شركة غاز البصرة بالعراق ونقلتهم خارج البلاد يوم الأربعاء، وقال المسؤولان إن الموظفين جرى إجلاؤهم لأسباب أمنية بعد أن نظم موظفون تم تسريحهم احتجاجا في مقر شركة غاز البصرة وبالقرب من مجمع آخر للشركة. وشركة غاز البصرة مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب المملوكة للحكومة وشل وميتسوبيشى.

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