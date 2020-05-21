شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ من الأدنى لها منذ الرابع من أيار/مايو، حينما اختبر الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ووسط تسعير الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل تدريجي.

وفي تمام الساعة 04:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم تموز/يوليو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.39% لتتداول عند مستويات 33.66$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 33.53$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 33.49$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز/يوليو القادم 0.70% لتتداول عند 35.82$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 35.75$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 35.75$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 99.36 مقارنة بالافتتاحية عند 99.18، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.12.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 581 ألف طلب إلى 2,400 ألف طلب مقابل 2,981 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 1,932 ألف طلب إلى 24,765 ألف طلب مقابل 22,833 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40.0 مقابل 56.6 في نيسان/أبريل، وقبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 39.3 مقابل 36.1 في نيسان/أبريل.

والكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 32.6 مقابل 26.7 في نيسان/أبريل، وذلك قبل صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 5.5% مقابل 6.7% في آذار/مارس الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 18.9% إلى 4.31 مليون منزل مقابل 8.5% عند 5.27 مليون منزل في نيسان/أبريل.

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وصولاً لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية عبر الأقمار الصناعية، كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في غرفة تجارة روتشتر الكبرى ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا حيال التوقعات الاقتصادية الأمريكية والسياسة النقدية في جمعية نيويورك لاقتصاديات الأعمال، وذلك قبل نشهد تقديم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الافتتاحية حول فيروس كورونا في حدث الفيدرالي يستمع.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 نيسان/أبريل والذي أقر من خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وسط التأكيد على المضي قدماً في استخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر اتساع العجز إلى 5.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 15 من أيار/مايو مقابل 0.7 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 1.7 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 526.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 10% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة بالأمس ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 2.8 مليون برميل، لتعد المخزونات أعلى 10% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.8 مليون برميل، بينما لتعد المخزونات 19% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الحالات المصابة يومياً بفيروس كورونا بلغ رقماً قياسي خلال هذا الأسبوع بالتزامن مع عمل بعض الاقتصاديات العالمية على تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وإعادة فتح اقتصادياتها، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 4.80 مليون ولقي 318,935 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 34 منصة لإجمالي 258 منصة، لتعكس تاسع تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 430 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بنحو الثلثين في نحو شهرين.