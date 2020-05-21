شكرا لقرائتكم خبر عن 550.4 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر تقرير صادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين أن حجم التجارة المتبادل بين مملكة البحرين ودولة الإمارات بلغ أكثر من ملياري درهم ما يعادل (550.4 مليون دولار)، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2020.

وأوضحت البيانات التي اطلعت عليها "أخبار اليوم" أن حجم التجارة المتبادلة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ أكثر من 1.667 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020.

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واستحوذت الإمارات على 33.81% من إجمالي التبادل التجاري، وجاءت في المرتبة الثانية بينما شكلت المملكة العربية السعودية نسبة 49.1% بقيمة 819 مليون دولار، من إجمالي التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي.

واستوردت البحرين سلعاً بقيمة 541.4 دولار (203.6 مليون دينار) من دول الخليج احتلت السعودية المرتبة الأولى بقيمة 250.2 مليون دولار، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 215.1 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بـ 41.4 مليون دولار، الكويت بإجمالي 24.4 مليون دولار

وصدرت البحرين سلعاً غير نفطية إلى دول الخليج بقيمة 1.126 مليار دولار، وجاءت السعودية أولاً، حيث استوردت من المملكة سلعاً بقيمة 569.9 مليون دولار، وجاءت بعدها الإمارات بقيمة 339.9 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 139.8 مليون دولار، والكويت التي استوردت بقيمة 76 مليون دولار من البحرين.