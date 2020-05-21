شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يصدر أذون خزانة بـ70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر مصرف البحرين المركزي، أذونات خزانة حكومية نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 70 مليون دينار لأجل 3 أشهر.

وأوضح المركزي في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن فترة الاستحقاق التي تمتد لنحو 91 يوماً تبدأ فـي 27 مايو الحالي وتنتهي في 26 أغسطس المقبل.

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وبلغ معدل سعر الفائدة لهذه الأذونات 2.28% مقارنة بسعر الفائدة 2.40% للإصدار السابق بتاريخ 13 مايو 2020. وبلغ معدل سعر الخصم 99.427% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.397% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 127%.

وقال المركزي إن الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

وقال مصرف البحرين المركزي في مطلع الشهر الجاري إنه تمت تغطية الإصدار رقم 177 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل، التي أصدرها نيابة عن الحكومة بقيمة 26 مليون دينار.